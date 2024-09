Mbour : Une pirogue avec 170 passagers introuvable depuis un mois

Selon les informations de Source A, une embarcation partie du Téfess de Mbour, avec à son bord 170 passagers, est introuvable depuis un mois. La mauvaise nouvelle tombe au lendemain du nouveau drame, celui du chavirement d’une pirogue dimanche dans la même localité.

« Entre le jour du drame et hier mardi, les corps sans vie repêchés et enterrés sont au nombre de 46. Parmi eux, 7 corps découverts hier nuit à Joal et 4 autres entre Saly et Ngaparou, ont été inhumés vers 22 h 30 », décompte le journal. La même source rapporte que « le capitaine de la pirogue, frère du maire Cheikh Issa Sall, avait embarqué avec une dizaine de membres de sa famille ». « Le convoyeur, as de la nage, a pu s’en tirer. Deux de ses enfants, des marins, et un de ses neveux, font également partie des rescapés », glisse le quotidien d’information repris par Seneweb. Aucune nouvelle des autres.