McDonald’s va rouvrir 30 restaurants malgré le Coronavirus !

Nombreux sont les Français qui détestent se faire à manger. Avec le confinement, c’est 3 fois pire ! C’est pour cela que McDonald’s a décidé de rouvrir 30 restaurants en France malgré le confinement.

McDonald’s rouvre « une trentaine » de restaurants !

C’est une annonce qui va embellir la journée de nombreux Français. Avec seulement 12 restaurants restés ouverts sur les 1490 que compte la France, McDonald’s projette 30 ouvertures supplémentaires ! Bien entendu, pour respecter les mesures du confinement, les restaurants serviront en drive et à domicile uniquement. Par ailleurs, de nouvelles règles sanitaires seront mises en place pour protéger les clients comme les salariés.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré : « Nous testons actuellement dans trois restaurants en région parisienne et 12 restaurants dans l’ouest de la France, un guide opérationnel visant à renforcer significativement les mesures sanitaires pour nos personnels et nos clients sur les activités de « drive » et de livraison à domicile ». Après une période test, la chaîne de fast-food prévoit l’ouverture des 30 restaurants sur la base du volontariat.

Les mesures de sécurité mises en place par McDonald’s

Avant de proposer la réouverture de ses restaurants, McDonald’s a proposé un guide opérationnel « validé par un comité scientifique composé d’experts en infectiologie et virologie » visant à « mettre en place les bonnes mesures de protection pour l’ensemble de nos équipes et de nos clients lorsque le moment sera venu de rouvrir plus largement ».

Masques, équipes réduites et marquages au sol sont prévus. Toutefois, le restaurant de Tours est au centre de l’attention : « McDo assume d’avoir gardé ces restaurants ouverts à Tours et dans sa région, comme une préfiguration des conditions de réouverture progressive des magasins. Ils assument donc d’avoir fait courir des risques à des salariés et aux clients de ces McDo, puisque leurs procédures n’étaient pas encore prêtes », déclare Irvin Violett de l’association React.