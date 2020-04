Covid-19…La France vers un déconfinement des moins de 65 ans

Vers un déconfinement des moins de 65 ans le 15 Avril ? Le scénario de levée du confinement se dessine

Pour l’instant, le confinement de la France est prévu jusqu’au 15 Avril. Même si cette période pourrait être rallongée, l’exécutif commence à préparer la levée du confinement.

Comment se fera la levée du confinement ?

Il était plus simple de confiner tout le monde que de déconfiner. En effet, le gouvernement planche sur une stratégie de déconfinement progressive en fonction de l’évolution des chiffres à savoir le nombre de cas graves, les admissions en réanimation, le nombre de personnes infectées. Comme l’annonçait Edouard Philippe, le déconfinement ne pourra pas se faire pour tout le monde en même temps. Le premier ministre avait évoqué la piste du déconfinement par tranches d’âge et par région. Mais concrètement, où en est le scénario de ce déconfinement ?

Une simulation de la « meilleure stratégie de sortie de confinement »

Martin Blachier est médecin et fondateur de la société PH Expertise. Il s’est exprimé à France Info le 2 avril sur l’étude faite par son entreprise sur la sortie du confinement.

« C’est un déconfinement progressif par tranche d’âge qui permet d’abord de protéger les personnes les plus à risque de se contaminer et d’aller en réanimation. C’est la stratégie qu’utilise la Suède, par exemple (…) Il faut que les gens les moins à risque sortent, s’immunisent pour qu’ensuite les gens les plus à risque puissent sortir au sein d’une population qui est déjà immunisée, sans qu’il y ait un pic épidémique nouveau dans des populations à risque »

Concrètement, PH Expertise préconise de laisser sortir les moins fragiles « dès que le premier pic épidémiologique et épidémique dans lequel on est en ce moment sera passé, quand les services de réanimation commenceront à être moins en surcharge », soit à partir du 15 avril, d’après les projections du gouvernement.

Les personnes fragiles comme les personnes malades ou les plus de 65 ans pourraient quant à elles rester confinées plusieurs mois de plus. Deux ou trois mois de plus.

Toutefois, cela pourrait être très différent selon les régions. En effet, certaines régions à l’instar du Grand-Est et de l’Ile-de-France sont plus durement touchées. Notons également que déconfinement ne veut pas dire reprise des cours et des lieux publics pour autant. Il faudra sans doute attendre plus longtemps pour voir les lieux de vie rouvrir.