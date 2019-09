Me Amadou Sall, ancien ministre de la justice sous Wade et membre du comité directeur du PDS était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall. Et sur les accusations de « traître » au sein du PDS, il les réfute et déclare qu’il a fait « la prison pour Wade en 1988 » et la prison aussi pour Karim en 2015 ». Donc selon lui « ceux qui parlent de trahison ne savent pas ce qu’ils disent »