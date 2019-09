« Je suis avocat depuis 35 ans, nous avons créé l’Alliance and suxali PDS. Le parti ne permet pas la création de courant mais nous avons le droit de réunir les PDS authentiques pour restructurer le parti » selon Me Amadou Sall, ancien ministre de la justice sous Wade et membre du comité directeur du PDS était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall. Le libéral qui se dit actionnaire majoritaire du PDS est membre fondateur de And suxali PDS qui est une mouvance au sein du PDS. Et pourquoi cette mouvance au sein du PDS…Me Amadou Sall répond :

« Sur l’affaire du pds, le constat est que vous vouée un respect à Me Wade, je voudrais juste dire qu’en me levant un jour, j’ai appris à travers la presse la destitution de Oumar SARR et la nomination de 10 autres personnes. Je suis toujours avec Oumar Sarr avec qui je discute de toutes les discussions. Je ne peux pas cautionner une telle chose. Je peux accepter que les chartes du parti confèrent à Wade de nommer et de dégommer qui il veut

On a entendu que Wade a sanctionné parce qu’Oumar sarr l’avait désobéi. Nous sommes d’égale dignité. Nous avons choisi le PDS en épousant les valeurs et principes de Wade. Et quiconque veut les enfreindre va nous trouver sur la route, d’où le And Suxali Sopi »