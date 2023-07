Me Diaraf Sow à Sonko : « tu es un cafard dans la soupe politique »

AU DÉTENU ET ENNEMI No1 DE LA RÉPUBLIQUE OUSMANE SONKO

Le Sénégal est le seul pays au monde où un bagnard se permet de tenir des lives et des conférences de presse pour menacer directement les Institutions Républicaines, l’Etat et sa stabilité.

Heureusement Ousmane, tu as la chance de tomber sur un grand Chef d’État, le plus grand démocratique au monde et le plus tolérant.

Cependant, trop de démocratie, tue la démocratie et l’Etat t’a trop donné jusqu’à maintenant alors que tu devais croupir en ce moment au fond d’un trou à rats sombre et incandescent de Tambacounda pour tous les malheurs que tu as causés à ce pays en pertes en vies humaines et en pertes matérielles et financières ; aussi pour toutes les larmes et pour tout le sang versé par des sénégalais par ta faute et tes appels à la mort.

Bonimenteur, esprit satanique, maléfique et fumiste, tu avais presque réussi à diviser ce pays partout et sur tous les plans avec tes mensonges répétés qui ont fini par être découverts en plein jour.

À cause de toi, le commun vouloir de vie commune au Sénégal a été mis à rude épreuve, en un certain moment.

Le respect, la politesse, le kersa, le soutoureu, le téguine, le mandou.. qui ont fondé la valeur de notre société depuis les anciens ont failli tous s’envoler subitement à cause des vilains comportements que tu as introduits dans notre société et que tu as malheureusement appris à une bonne partie de la jeunesse ainsi qu’ aux adultes irresponsables qui ont perdu tout respect aux Khalifs généraux, au Chefs religieux et coutumiers, aux Institutions Républicaines que sont le Président de la République, le gouvernement, le parlement jusqu’aux parents, papas et mamans qui n’avaient plus aucune valeur.

Jusqu’à ces jeunes eux-mêmes dont la vie qui ne valait plus rien à tes yeux était multipliée par zéro car « kou dê sa yaye diourate » et jusqu’aux magistrats et forces de défense et de sécurité.

Tu n’es d’aucune utilité à ce pays à part semer les germes de la division dans les foyers entre mari et femme, entre parents et enfants, entre Serignes et talibés, dans les familles religieuses, les confréries, les syndicalistes, les journalistes…

Tu as assez sali notre République et tu es l’ennemi numéro 1 du Sénégal.

Tes menaces ridicules et rigolo sont devenues des disques rayés.

Tu es impoli, très incorrect et très osé.

Kou reew nga té kou yabaté nga. Président Macky Sall doussa morome. Té doussa moromou baye.

Tu es un rebelle et tu restes un rebelle. Comme je l’ai dit 5 années plus tôt, tu es un cafard dans la soupe politique, un infiltré dans le champ politique dont le seul objectif est de semer le chaos dans notre pays en usant une autre voie différente de celle de la rébellion armée du MFDC.

PASTEF n’est rien d’autre qu’une organisation terroriste déguisée en parti politique pour réussir au cœur de l’Etat ce que le MFDC n’a pas pu réussir au cœur de la forêt face à nos Jambaars combatifs et déterminés.

Et c’est en utilisant ce machin dont la plupart des adhérents n’ont rien compris que tu veux, avec l’appui des rebelles du MFDC, des terroristes en dehors de nos frontières, des jihadistes et d’autres mercenaires et ennemis du Sénégal, déstabiliser le pays.

Heureusement que tes prétentions funestes, fumistes, rebelles, séparatistes et déstabilisatrices ne verront jamais le jour dans un pays militairement fort et bien organisé encré dans une tradition républicaine et démocratique.

Menaces matin, midi et soir alors que tu peines à franchir le seuil de ta maison, sans l’autorisation, je ne dirais pas du Président Macky Sall, du Commissaire Yague ou du Général Moussa Fall mais du plus petit officier de police ou de gendarmerie.

Régléle té kham sa bopp. Tu as tout tenté avec le soutien tous azimuts de nos ennemis mais tu as toujours échoué parce l’Etat reste toujours debout et fort.

Ton histoire est terminée car tu risques de passer le reste de ta misérable vie de rebelle en prison pour tout le sang versé de nos compatriotes, pour toutes ses personnes tuées, appauvries en un clin d’œil par des militants-pilleurs et pour toutes ses victimes devenues infirmes le reste de leurs vies et pour toutes ces maisons, ces boutiques, ces magasins brulés, pillés, volés, incendiés.

Oui, mon cher l’enquête est presque bouclée et toutes les voies mènent vers X et on sait qui est X.

X est celui qui regrette toujours de ne pas être allé au bout des événements de Mars 2021 et qui a rêvé depuis longtemps d’une troisième vague avec son lot désolant de morts et de blessés.

X est celui qui a tenté récemment avec toutes les connexions ennemies et nuisibles à renverser le gouvernement par une tentative de coup d’État avortée et déjoué à détruire les usines d’eau pour assoiffer les sénégalais et bousiller les installations électriques pour faire tomber le pays dans le noir et la léthargie et à pirater les sites du gouvernement avant d’incendier l’université et de préparer une marche vers Dakar où devait se dérouler » le combat final » selon ses propres termes.

Oui Ousmane, ton histoire est terminée. Tu as perdu le combat final.

On ne s’attaque pas à une République comme le Sénégal.

Me Diaraf SOW Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene