Me Moussa Diop déballe : « le nouveau DG de Dakar Dem Dikk a 9 conseillers »

Me Moussa Diop a sonné la riposte. En conférence de presse ce mardi, matin, l’ancien Directeur Général de la société de transport Dakar Dem Dikk (DDD) a sorti les cafards de son successeur. « Les Directeurs généraux ont le droit d’avoir 2 conseillers alors que l’actuel DG de Dakar Dem Dikk en a 9 et ces 9 conseillers techniques ont des salaires de Dg et font partie de son clan appelé « mouvement des valeurs », a-t-il révélé face aux journalistes.

Et selon Me Moussa Diop, le nouveau Directeur Général de DDD, Oumar Boun Khatab, n’est pas « net » et n’a aucune « valeur ».