Me Moussa Diop fait la leçon à Ousmane Sonko

Me Moussa Diop a annoncé que sa formation politique est en train de peaufiner une stratégie pour « aller parler aux Sénégalais. » Selon lui, ceci est de la plus haute importance. D’autant plus qu’a-t-il justifié, il s’agira « d’éviter ce qui risque de se passer au Sénégal » et « qu’on ne verse dans la violence. Il y a trop de bruits, trop de tumultes. Ce pays-là, nous l’avons hérité de nos aînés, il y a une seule chose à faire, éviter la violence… »

C’est ainsi que, s’exprimant sur la tension politique, l’ancien coordinateur de la Coalition ‘’Macky2012’’, invité du Jury du dimanche, a regretté « la bipolarisation de l’arène politique entre le président finissant et sortant, (Macky Sall), et le leader de Pastef, (Ousmane Sonko). »

Le membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) a donné une très grande leçon au leader de Pastef. « Quand on aspire à être le Président de tous les Sénégalais, gardien des Institutions et garant de la Constitution, en tant que candidat, le jour où Dieu fera que vous soyez à cette endroit-là, vous ne souhaiteriez pas que quelqu’un, convoqué, se révolte. Qu’il n’accepte pas de comparaître. Donc, c’est un mauvais exemple de dire ‘’je ne comparais pas’’ », fait-il savoir.

Me Diop de souligner : « comparaître ne veut pas dire coupable ou autre chose. On est présumé innocent jusqu’à (preuve du contraire). C’est ça un État de droit, une République. Si on ne respecte plus les Institutions, que chaque fois quelqu’un dit quelque chose, il se fait insulter copieusement, moi, je dis non. »

Revenant sur les incidents survenus après le renvoi (au 16 mars prochain) du procès opposant Sonko, pour diffamation, au ministre Mame Mbaye Niang, l’avocat assène, : « Liberté de circulation ne veut pas dire faire ce qu’on veut. (Sonko) est sorti du véhicule sur la Corniche, pour faire une sorte de caravane ou de parade. En ce moment-là, c’est une législation autre qui s’applique (du fait) des attroupements (qui) se forment. L’article 92 du Code pénal est clair. Les forces de l’ordre ont le droit de disperser ces attroupements (pouvant se transformer en manifestation). » Il ajoute, que « sans déclaration préalable », l’opposant a agi de la sorte à la Patte d’Oie builders, à Colobane puis aux Parcelles assainies, en « refusant d’obtempérer ».

Me Moussa Diop, qui est d’avis « qu’on ne doit pas commencer la campagne comme ça à un an » de la présidentielle prévue le 25 février 2024, a aussi disqualifié le pouvoir. Ce, pour dire que « ses dirigeants, qui se sont battus contre un 3e mandat jusqu’à ce qu’il y ait des morts, en 2012, auraient dû être les dernières personnes à penser à un 3e mandat, qu’ils l’appellent 2e quinquennat » ou autrement. Pour l’ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), « tous ceux qui se lèvent, aujourd’hui, pour faire des investitures de fait sur la place publique mais pas de droit, veulent juste sauvegarder leur poste ».

Les deux camps doivent penser d’abord aux intérêts du Sénégal avant les leurs, a-t-il déclaré. C’est ainsi qu’il s’est dit en phase avec l’appel au calme des chefs religieux.