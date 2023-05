Me Moussa Diop : « Il y a de sérieux doutes dans le dossier Sweet Beauté »

« Je ne pourrai pas dire que le dossier sur l’affaire Sweet Beauty est vide. Ce que je peux dire, qu’il y a de sérieux doutes dans ce dossier et qui ne peuvent bénéficier qu’à Ousmane Sonko », a déclaré Me Moussa Diop. D’après l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, c’est la raison pour laquelle, le leader de Pastef doit venir comparaitre.

D’ailleurs, c’est ce qui donne une opportunité à ses avocats de pouvoir en parler et de faire appel en d’autre cas. Selon lui, si le maire de Ziguinchor ne vient pas, la partie civile dira tout ce qu’elle veut et le procureur également va encore charger le dossier. « On le sent dans ce dossier », dit-il sur Senego. « Personnellement, je ne peux pas dire que la justice est mauvaise. Mais dans certains cas, il y a une justice à deux vitesses, l’instrumentalisation. ça existe », laisse-t-il entendre.