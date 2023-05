Les enseignants républicains dénoncent la politisation du système éducatif

Les perturbations notées dans le milieu scolaire, suite aux tensions politiques dans le pays, ont fait monter au créneau le Mouvement des enseignants républicains du Sénégal. Ces enseignants déplorent le comportement de leurs collègues qui politisent le système éducatif et appellent à une prise de conscience. Aussi, ils interpellent l’État à prendre les dispositions nécessaires face à cette situation.

« Ce qui s’est passé à Diouloulou le 16 mai est inadmissible. Comment des enseignants peuvent pousser des élèves qui sont des enfants innoncents à entrer dans un lycée pour instruire au proviseur qui est censé être le chef d’établissement afin qu’il libère les élèves pour des causes purement politiques ? C’est un acte irresponsable de la part des enseignants. Le rôle d’un enseignant est de protéger les enfants et non pas de les exposer dans la rue en les utilisant comme de la chair à canon. C’est vraiment déplorable et honteux. J’invite les parents à retenir et à protéger leurs enfants dans ce contexte. J’invite également mes collègues enseignants à ne pas politiser le système éducatif et à remplir leur devoir en tant qu’enseignants. Ils réclamaient des augmentations pour de meilleures conditions de vie ; ils l’ont obtenu. Donc, qu’ils fassent correctement leur travail. J’interpelle le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser les écoles et lutter contre ces dérives », a déclaré Maimouna Cissokho, coordinatrice du Mouvement des enseignants républicains du Sénégal et directrice de la Case des tout-petits sur les ondes de la RFM, reprise par Seneweb.