Me Sidiki Kaba : « Nos militaires méritent plus que jamais considération et… »

Profitant du départ de la tête des armées de l’ex Cemga Cheikh Wade, hier au camp Dial Diop, le ministre des Forces Armées a encore pris la défense de la Grande muette. Selon Me Sidiki Kaba, les armées méritent considération et abnégation de la part de toute la nation. Il tient à leur rendre un vibrant hommage pour leur professionnalisme, leur dévouement, leur abnégation et leur esprit de solidarité et de corps qui les anime en tout temps et en toutes circonstances. C’est pourquoi, il invite tous les concitoyens à défendre les armées.

Selon lui, nos militaires « méritent plus que jamais considération et affection de la part de nos concitoyens et de la nation tout entière. Il faut toujours se remémorer qu’ils se sont engagés avec solennité et honneur à défendre l’intégrité territoriale de notre pays et la protection de nos concitoyens jusqu’à l’ultime sacrifice. A travers leurs actions multiformes nationales et internationales, les armées donnent corps au concept d’Armée-Nation, socle de notre commun de vouloir vivre ensemble. Mon général, on nous tue, on ne nous déshonore pas » a conclu Me Sidiki Kaba.