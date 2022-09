MEDD : Abdou Karim Sall passe le témoin à Alioune Ndoye

Au ministère de l’environnement et du développement durable (MEDD), l’heure est aux changements. Ce mercredi, Abdou Karim Sall a passé le témoin à Alioune Ndoye. Les cadres et autres personnels du ministère de l’environnement, du Développement durable et de la Transition écologique ont tenu des discours et offert des cadeaux à leur désormais ancien ministre. Ce dernier les a remerciés pour leur collaboration et a exprimé toute sa disponibilité à son successeur, avant de demander à tous ses anciens collaborateurs de soutenir le ministre Ndoye pour un Sénégal émergent.