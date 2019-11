Média en ligne : l’ANPELS renouvelle ses instances

Réaménagement et renouvellement de ses plateformes : la presse en ligne pour mieux servir

L’Association Nationale des Professionnels de la Presse en Ligne du Sénégal (ANPELS) s’est réunie en session extraordinaire ce vendredi 01 novembre. Au menu des échanges : réaménagement du bureau, réorganisation et renouvellement des plateformes de l’association.

La rencontre qui a vu la participation de plusieurs patrons de la presse en ligne, a été l’occasion pour le président de l’Anpels M. Aliou Top de revenir sur la grande rencontre tenue le 07 octobre passé, avec le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abdoulaye Diop.

Le patron d’Eureka Business Group éditeur du site Sunugal24.net, a rappelé les points qui constituaient les échanges avec l’autorité avec notamment, le nouveau Code de la presse, les modalités de délivrance de la nouvelle carte nationale de presse entre autres sujets avant de présenter le récépissé de l’Anpels délivré par le ministère de l’Intérieur.

Le Président Top dans la suite de son intervention a informé des rencontres organisées les 29 et 30 octobre 2019 par la direction de la Communication et l’UNESCO à la maison de la presse. Il rappelle qu’au cours de ces rencontres le sujet relatif à l’objectif 16:30 du programme de développement mondial, qui exhorte tous les pays à garantir à leurs citoyens l’accès à l’information publique et à protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux, a été abordé.

Revenant sur la vie de l’association, les membres du bureau ont tour à tour échangé et décidé du réaménagement du bureau. Ce, afin d’être plus efficients par rapport aux objectifs des stratégies de l’association concernant la communication, la formation, l’organisation d’événements entre autres.

Abordant les questions diverses, il a été assigné à chaque membre une cotisation annuelle.

Concernant les adhésions, (voir les critères nécessaires pour être membre de l’Anpels sur le site de l’association www.anpels.sn).

Le problème de la régie à été aussi abordé et il a été chargé au président de prendre l’attache du gérant pour sa fonctionnalité.

Les acquis ont été rappelés durant la réunion.

Le bureau de l’Association Nationale des Professionnels de la Presse en Ligne du Sénégal (ANPELS) a été réaménagé ainsi qu’il suit:

Président : Aliou TOP – SUNUGAL24.NET

Vice président: Sidy NDAO – KLINFOS.COM

Secrétaire Général : Abdoul Latif NDIAYE – LAQUESTION.INFO

Secrétaire Général adjoint: Cheikh Oumar LO – FLASHACTU.INFO

Trésorier: Yankhoba SANE – SANSLIMITESN.COM

Trésorier Général adjoint: Khalifa – SENEDIRECT.TV

Commissaire aux Comptes: Amadou SY – DAKARBUZZ.NET

Mamadou GAYE – SENEGALDIRECT.COM

Porte-parole, Chargé de la Communication: Irama SANE – DAKARMEDIAS.COM

Commission Stratégie et Développement : Mamadou Mansour DIOP – GALSEN221.COM

ALIOUNE SENE – DAKARMUSIQUE.COM

Commission Organisation: TANGE TANDIAN – VIPEOPLES.NET

Becaye COUNDOUL – GUEDIAWAYEINFO.COM

Commission Veille et Adhésion: Amadou CISS – METRODAKAR.NET

NB: L’association est ouverte à tout éditeur et professionnel de la presse en ligne de nationalité

sénégalaise, dans le respect des convictions individuelles, dans l’indépendance à l’égard des partis

politiques.

Peuvent être membre de l’association dite ANPELS tout éditeur et professionnel de la

presse en ligne de nationalité sénégalaise qui accepte de se conformer aux présents statuts et règlement

intérieur en respectant le code qui régi notre métier.