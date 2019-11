Maguette Wade plaide pour plus de considération pour Mekhé

Meckhoises, Meckhois

Limites communales de Meckhé

L’Etat doit prendre ses responsabilités avant qu’il ne soit trop tard. Nous étouffons dans nos limites territoriales. Le processus du rééquilibrage du territoire est trop lent. La communalisation intégrale a collé d’anciennes communautés rurales aux limites indéfinies à d’anciennes communes de plus de cent ans à l’instar de Ngaye Meckhe. Vu l’explosion démographique et le développement économique enregistrés ces dernières années, il est urgent de revisiter les paramètres du découpage territorial. Peut-être que le Fast tract aidera à régler en urgence ce problème. Nous étouffons et faisons face tous les jours à des querelles de voisinages que je considère inopportunes à l’heure du développement que doivent réguler les projets et programmes intercommunaux.

Maguette Wade