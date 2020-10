Mercato : Kalidou Koulibaly lâche ses vérités…

Kalidou Koulibaly est toujours à Naples, et c’est presqu’une surprise. Voilà plusieurs années que le défenseur central est sur les tablettes de nombreux clubs européens. Comme nous l’avons révélé durant le mercato, Manchester City était tout proche d’obtenir sa signature, mais le club mancunien avait été refroidi par les exigences financières du Napoli et de son président Aurelio de Laurentiis, pas vraiment réputé pour faire des cadeaux sur le marché des transferts.

Titulaire en Ligue Europa jeudi soir pour un choc important face à la Real Sociedad (1er en Liga), Kalidou Koulibaly a été l’un des meilleurs joueurs sur le terrain et a aidé à gratter une victoire importante pour la suite de la compétition après la défaite initiale à domicile contre l’AZ Alkmaar. Interrogé à l’issue de la rencontre sur Sky Italia, le roc sénégalais, âgé de 29 ans, est revenu sur sa délicate dernière saison, avant d’évoquer son mercato.

« Les équipes me cherchent mais je suis toujours là »

« J’ai eu une saison plus difficile même si je n’ai pas mal fait. Mais nous connaissons le niveau que j’ai et nous savions que je pouvais donner plus. Cette année, le coach m’a dit qu’il comptait beaucoup sur moi, parce que je dois aider l’équipe. Je devais revenir à mon niveau. Il m’a simplement dit la vérité en face et je suis allé travailler. Aujourd’hui nous voyons le résultat, mais nous devons être conscients que la saison est encore longue et il y a beaucoup de matchs où il faut maintenir ce niveau », a-t-il déclaré. Relancé par le journaliste sur les intérêts concrets de Manchester City, mais aussi du PSG (que nous avions révélé également), il est revenu sur son été agité.

« J’adore Naples et le Napoli m’aime, c’est le plus important. Je me rends toujours disponible match après match, j’ai encore trois ans de contrat, je suis calme, les équipes (Man City et le PSG, ndlr) me cherchent mais je suis toujours là, alors… Je joue à mon niveau et j’aide cette équipe et ces gens parce que je veux leur rendre quelque chose. Alors on verra ce qui se passe », a-t-il répondu. Récemment, la presse anglaise a évoqué un intérêt de Liverpool, qui a perdu Virgil van Dijk pour de longs mois, en vue du mercato hivernal. La saga du transfert de Koulibaly pourrait bien repartir de plus belle en janvier.

Foot Mercato