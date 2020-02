Célèbre pour sa capacité à infliger des KO rapides au cours de sa carrière de boxeur, Mike Tyson a expliqué ce qui le poussait à combattre de cette manière.

Tout au long de sa carrière, Mike Tyson a fasciné, autant qu’impressionné par sa férocité sur le ring comme en dehors. Il a tracé sa route vers le titre de champion du monde poids lourds (le plus jeune de l’histoire !) à coup de KO au premier round. Et même après sa sortie de prison, il ne s’est pas contenté d’acheter un tigre, il a aussi continué à délivrer des performances brutales.

Il n’y a qu’à voir des vidéos de ses sparring à l’époque pour comprendre qu’il a toujours combattu de cette manière, comme le prouvent également ses performances en amateur, à seulement 15 ans. Iron Mike n’a jamais eu peur d’avancer pour mettre au tapis ses adversaires, même face à une bande de 10 videurs…

Ne pas être blessé

Pourtant, il a confié lors d’une interview exclusive accordée à Yahoo Sport France qu’il cherchait à mettre au tapis ses adversaires le plus vite possible pour une autre raison que le plaisir du KO.

« Je voulais juste réduire les chances d’être touché ou blessé. Mon principal objectif était de battre mon adversaire le plus vite possible pour éviter la blessure. Je voulais juste en finir vite. » Une explication logique, mais qui ne saute pas aux yeux quand on revoit ses anciens combats, tant l’envie d’en découdre semble l’animer.

Le meilleur boxeur actuel selon Tyson

Également interrogé sur la boxe actuelle, l’Américain a confié qu’il ne regardait plus beaucoup le sport qu’il pratiquait. Il préfère se concentrer sur le présent et n’aime pas se retourner sur sa carrière, et les boxeurs actuels lui rappellent trop ce qu’il était.

Il a quand même cité son combattant préféré, et sa réponse prouve que Mike est bien un homme de goût ! « Je ne suis plus tellement la boxe. J’ai juste vu à la télé ce boxeur ukrainien, Vasyl Lomachenko, c’est un très bon. C’est le meilleur boxeur actuellement, il est magnifique. Meilleur que Floyd Mayweather ou Canelo, meilleur qu’eux tous ! »

Pas très surprenant qu’il le préfère à Mayweather, quand on sait l’animosité qu’il a envers celui qui aime se surnommé « Money ».