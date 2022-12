Militaire disparu : La famille a porté plainte contre deux Apéristes

La famille du militaire disparu Didier Badji a décidé de porter plainte contre Ahmed Suzanne Camara, Bah Diakhaté. Elle dénonce les sorties médiatiques de ces derniers, faisant état d’un lien entre la disparition des deux militaires et l’arrestation de Pape Alé Niang.

Selon Mes Koureyssi Ba, Ousseynou Gueye et Patrick Kabou, dans une émission datant du 24 novembre 2024 sur la chaîne 7TV, Bah Diakhaté a déclaré que la disparition des sous-officiers est liée à l’arrestation de M. Pape Alé Niang.

« Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, dans ces diatribes qui lui sont propres et détenteur d’informations dont il ne semble pas douter une seule seconde de la crédibilité, le sieur Bah Diakhaté ira jusqu’à traiter les disparus d’alors de traîtres », regrettent les avocats.

Quant à Amath Suzanne Camara, il affirme avec assurance dans l’émission « Ndoumbélane » sur la Sen Tv du 26 novembre 2022 que « la disparition des sous-officiers a un lien avec l’arrestation de M. Pape Alé NIANG et que ces derniers ont été assassinés. »

Le compte Facebook dont le titulaire répond au pseudonyme Baatou Deugue va plus loin et « prend la liberté de féliciter l’officier général à la source, selon lui, du « nettoyage » des traîtres révélés par le téléphone bavard du journaliste arrêté et se permet de louer sa bravoure », déplore Me Koureyssi Ba.

Vu la gravité de ces affirmations, la famille a décidé de porter plainte en se constituant partie civile devant le juge d’instruction.

Amath Suzanne Camara et Bah Diakhaté sont poursuivis pour atteinte à l’image, à la respectabilité, à l’honorabilité et au professionnalisme d’un agent de l’État et diffusion de fausses nouvelles.

Pour le titulaire du compte Facebook « Baatou Deugg » les délits visés sont l’atteinte à l’image, à la respectabilité, à l’honorabilité et au professionnalisme d’un agent de l’État, la complicité de diffusion de fausses nouvelles.