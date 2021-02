Militants de Pastef arrêtés…Decroix demande au Procureur de parler aux Sénégalais

Dans un mutisme total depuis le début de l’affaire dite Ousmane Sonko contre Adji Sarr, Mamadou Diop Decroix est sorti de sa réserve. Dans un post sur sa page Facebook, le député a dénoncé le silence assourdissant du procureur face « à la violence d’Etat » contre « des citoyens désarmés ».

« Cette violence d’État qui se déchaîne et de façon publique contre des citoyens désarmés qui ne sont pas des terroristes est totalement inacceptable. Surtout lorsqu’aucune autorité ne s’avance pour articuler une quelconque accusation contre les personnes ainsi violentées et privées de liberté. Dans tout pays qui se veut un tant soit peu démocratique, le procureur de la République serait déjà sur les plateaux pour s’expliquer. Le peuple, de qui le procureur tient le pouvoir de mettre ses semblables en détention, doit savoir. Mais au Sénégal d’aujourdui, plus aucun droit démocratique ou humain n’est respecté. Le message que de tels actes commis par l’État inoculent dans les consciences est porteur de menaces sur la sécurité et la sérénité dont le pays a un cruel besoin dans les circonstances actuelles. Les problèmes politiques doivent être résolus de façon politique. Et ces solutions politiques existent. Toute autre solution est contre-productive sur le moyen et long terme. Il faut arrêter ça pendant qu’il est temps. Une opposition conséquente se doit d’examiner cette situation avec rigueur et esprit de suite », a écrit Mamadou Diop Decroix sur le réseau social.