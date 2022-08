Mimi Touré à l’hémicycle…pour une Assemblée stable, selon…

Mimi Touré à l’assemblée nationale , ou la stabilité institutionnelle et le renouveau politique de la coalition Benno (Par Cheikh NDIAYE)

Mimi Touré a l’assemblée nationale ne fait l’objet d’aucun doute pour la plupart des sénégalais ! Elle a combattu dans un contexte politique difficile avec des militants et responsables de l’ Apr et de Benno divisés et a fait gagner même si le score est étriqué Son envergure intellectuelle , politique et morale fait d’elle le profil qui sied le mieux pour le poste. De plus, sa loyauté et sa fidélité au Président Macky Sall sont une identité unique et des.critères très appréciées par la majorité des sénégalais et par tous les militants et responsables de l’Apr et de la coalition.

Après le Grand Moustapha Niasse et en contexte plus difficile, Mimi est celle pour laquelle, l’espoir d’une assemblée nationale stable , bien managés , est grand. Même si le pouvoir de nomination relève de la discrétion du Président Macky Sall , je suis convaincu que le choix est fait et la grande dame sans aucun doute , saura relever les défis et répondre aux attentes du Président de la République.

Cheikh NDIAYE

Responsable politique Apr grand yoff Conseiller technique