Ministère de l’agriculture : Moussa Baldé et ses syndicats fument le calumet de la paix

Le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural a reçu les responsables du syndicat National des Travailleurs et Techniciens de l’Agriculture du Sénégal. Le professeur Moussa Baldé entouré de ses collaborateurs, a assisté à un débat franc et fructueux avec ses hôtes. L’objectif est de lancer officiellement le cadre de concertation, de dialogue et de négociations autour des préoccupations et autres doléances des membres de ce syndicat (SNTTAS).

Pendant un temps donné, les débats ont aboutit à une structuration inclusive dans le sens d’installer un climat de paix au profit de tous et de l’agriculture dans ce pays. Des retrouvailles qui traduisent ainsi la santé des relations de travail entre le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural et ce syndicat qui l’a tant souhaité. Ainsi, ce cadre sera présidé par le SG du ministère sous l’autorité du ministre Moussa Baldé. A cela, les différents directeurs du ministère et les responsables syndicaux y siégeront. Une situation qui appelle à un l’adage qui dit que » le linge sale se lave en famille »

