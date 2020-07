Ansoumana Dione : « Abdoulaye Diouf Sarr n’a pas démissionné »

En dépit des multiples efforts et sacrifices déployés par le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, pour freiner la propagation de la Covid-19 au Sénégal, des personnes malintentionnées posent la question de savoir si ce dernier n’a pas démissionné dans cette guerre sanitaire. Pour Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), par ailleurs Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, une telle interrogation est une insulte à tout le personnel de santé et de l’action sociale.