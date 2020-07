Tabaski 2020 : Néné Fatoumata Tall trahit l’espoir de la jeunesse…

Néné Fatoumata Tall est partie pour être le ministre de la Jeunesse le plus mal aimé de l’histoire politique du Sénégal. Tant les gaffes continuent de s’agglomérer ce, depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel.

Ce qui vient de se passer illustre à suffisance l’incompétence et le manque de vision de notre bonne dame. Au sein même de la jeunesse, elle oeuvre plus à diviser qu’à mobiliser la gent juvénile. A Fatick, des jeunes du parti présidentiel viennent d’élever la voix pour alerter sur leur sort : » Depuis quelque temps,nous entendons des aides octroyées par le Ministère de la Jeunesse. Ces soutiens, dit- on, concernent les jeunes des 45 départements du Sénégal. Il n’en est de Madame Fatoumata Tall obéit à une logique de corporatisme. Elle sert les siens et exclut une bonne frange de jeunes. Elle fait du je-m- en-foutisme avec son petit club de copains et copines. Elle n’a aucune légitimité ni crédibilité à diriger ce Ministère », a dit avec un ton menaçant, Pape Djibril Sarr, Président des Jeunes Soufis.