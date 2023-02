Ministres devant la haute Cour : Un jeune de l’Apr protège Abdoulaye Daouda Diallo

Les députés de l’opposition parlementaire, membres de Yewwi Askan wi, ont introduit une requête pour traduire à la Haute Cour de Justice les personnes incriminées dans le rapport de la Cour des Comptes. Ils ont évoqué le nom de l’ancien Ministre des Finances qui, pourtant, n’a jamais été cité par le rapport de la cour des comptes ou un quelconque autre rapport publié dans ce pays. C’est ce qui a suscité la réaction du leader des jeunesses Mackystes qui a démenti toutes les allégations proférées contre le Ministre d’Etat, Directeur de Cabinet du Président de la République.

«C’est des idiots qui disent et font du n’importe quoi dans ce pays. Ils ne lisent pas les rapports et confondent tout, guidés tout simplement par une haine viscérale au régime du Président Macky Sall et de ses plus proches collaborateurs dont Abdoulaye Daouda Diallo qui, pourtant, a été épargné par les dits rapports», recadre Moustapha Ndiaye, patron du Collectif des Jeunes de la Grande Majorité Présidentielle (CJGMP).

Moustapha Ndiaye ne les a pas ratés en mentionnant la grave fausseté de citer Abdoulaye Daouda Diallo. « Le Ministre d’Etat Dircab du Président de la République n’est nullement concerné par cette affaire aux relents politiciens. Il n’a jamais été épinglé. De grâce, il faut que cette opposition apprenne à dire la vérité aux sénégalais. Ce n’est pas de l’éthique en voulant coûte que coûte salir l’honorabilité des ministres dont la gestion est saine et exempte de tout reproche comme l’ancien Ministre des Finances et coordonnateur départemental de l’APR Podor», dixit Moustapha Ndiaye.