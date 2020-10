Ministres nuls : Le remaniement des sanctions arrive

Le Président de la République Macky Sall va sanctionner. Sa main va être lourde. Rien qu’à cette perspective, des ministres se mettent à trembler. Des ministres qui se signalent par leurs incompétences légendaires, incapables de remplir correctement les missions qui leur ont été assignées. D’aucuns se trouvent empêtrés dans des scandales. Le remaniement ministériel en vue, va laisser des traces profondes.

Le Président de la République Macky Sall qui veut terminer en beauté son deuxième mandat, va frapper fort. Et, il y a des ministres qui sans surprise, vont faire leurs valises, car n’ayant aucune chance de figurer dans le prochain gouvernement.

Ce sera sans surprise, si dans ce prochain gouvernement, on n’apercevra plus la tronche d’Abdoulaye Daouda Diallo siégeant en Conseil des ministres. Et, ce sera mieux pour le Sénégal. En tant que ministre des Finances et du Plan, Abdoulaye Daouda Diallo s’est révélé comme étant, un des ministres les plus incompétents de ce gouvernement, alors qu’il est à la tête d’un poste névralgique.

Il ne fait aucun doute que le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop n’est pas à la hauteur de la mission qui lui a été confiée. Abdoulaye Diop, au niveau de la Culture est de plus contesté par les acteurs du secteur. Nombre d’acteurs culturels réclament son départ. Qui plus est, pour ce qui est de la Communication, Abdoulaye Diop montre qu’il ne peut gérer ce secteur avec les frustrations notées lors de la répartition de l’aide à la presse.

Le ministre des Infrastructures et des transports Oumar Youm a franchement déçu les Sénégalais. Avec lui le TER tant vanté par le gouvernement et qui doit une des réalisations majeures du Président Macky Sall tarde à se concrétiser. Malgré les centaines de milliards englouties et les multiples promesses, les Sénégalais ne voient toujours pas le Ter sur les rails.

La ministre du Commerce Assome Diatta s’est mise hors du circuit ? Depuis sa nomination, tous ses projets plombent. Quant au ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam, tous les Sénégalais s’accordent pour dire qu’il n’a pas ce profil pour diriger un département ministériel.

Voilà des ministres, si certains d’entre eux, ne sont pas permutés, n’auront aucune chance de figurer dans le prochain gouvernement. A bon entendeur…

La rédaction de Xibaaru