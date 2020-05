Les mesures d’assouplissement prise par le Chef de l’Etat continue de faire couler des salive. Cette fois ci c’est Mamadou Lamine Diallo qui se fait entendre.

Dans sa « Questekki » de cette semaine il dénonce le fait que “face à la crise sociale et économique qui s’installe et une montée de la pandémie, le Président Macky Sall, qui a concentré tous les pouvoirs en ses mains, a décidé d’abandonner le peuple et de laisser circuler le virus. Il nous demande de vivre avec. Tous ces mois de sacrifice pour en arriver là. Avec une communication désordonnée et des deals dans les aides alimentaires, le Gouvernement de Macky Sall peine à convaincre le peuple de la nécessité se mobiliser davantage contre le coronavirus”.

Et selon MLD, “la loi d’habilitation donnée au Président Macky Sall n’a plus aucun sens, il faut revenir à l’ordre constitutionnel normal”. Et dès lors, ajoute Mamadou Lamine Diallo, “nous devons prendre nos responsabilités et inviter les jeunes dans les quartiers et les villages à se protéger et à veiller sur les personnes vulnérables, les retraités et les personnes du troisième âge. Les syndicats dans les entreprises doivent se mobiliser pour protéger les travailleurs”.