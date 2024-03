MLD sur le naufrage à Saint-Louis : «Tous les jeunes sont pratiquement au chômage»

Mercredi dernier, une pirogue qui transportait des migrants s’est échouée à Saint-Louis. Le bilan fait état de 26 décès et plusieurs disparus. Invité du Jury du Dimanche, Mamadou Lamine Diallo (MLD), candidat à la présidentielle, docteur en économie, ingénieur des mines, président du mouvement Tékki et député à l’Assemblée nationale a fait une analyse de la situation.

« Oui 26 décès et beaucoup de disparus. C’est une catastrophe. Évidemment, c’est toujours douloureux pour les familles. On leur présente nos condoléances, nos condoléances aussi au peuple sénégalais. Mais c’est l’échec de la politique d’emploi de Macky Sall. Je leur ai dit depuis 2012, la direction que vous avez prise ne permettra pas d’avoir des emplois dans ce pays. Vous savez, il faut qu’on sorte de la paresse. Il faut ramener des usines dans ce pays pour que les gens travaillent. L’industrialisation ? Il n’y a pas de secret. Oui. Ça demande plus d’attention, plus de détermination, plus de rigueur. C’est ça qu’ils ne veulent pas », dit-il sur Emedia.

Selon lui, aller emprunter de l’argent, c’est facile. « Aujourd’hui par exemple, on est à plus de 70% du taux d’endettement. Mais c’est facile. Le travail qu’ils font au ministère des Finances avec les Amadou Ba et les autres, aller emprunter à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, c’est pas compliqué. Faire des projets d’infrastructures comme ils le font, c’est pas compliqué. Mais ramener des usines, c’est de cela dont on a besoin pour avoir des emplois. On a fait la démonstration sur 12 ans que cette direction prise par Macky Sall avec ses différents PSE aboutit aux résultats que tout le monde connaît. Tous les jeunes sont pratiquement au chômage. Le reste est absorbé par les secteurs informels de l’économie. Et vous voulez continuer dans cette direction. On va au mur. C’est pas possible. Ça ne marchera pas. Il faut être courageux et faire des usines », préconise-t-il.