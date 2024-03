Altercation entre Pro Khalifa et Sonko : Une plainte annoncée

Le Front, qui protestait contre le report de l’élection présidentielle et la manipulation de la Constitution, annonce son intention de porter plainte via un communiqué. Ce après que des altercations aient éclaté entre partisans de Ousmane Sonko et Khalifa Sall, lors du rassemblement organisé par le Front de défense et de résistance (FDR/Fippu).

« La solidarité entre citoyens engagés, soucieux de justice et préoccupés par l’avenir de la Nation, était à son comble. Alors que d’anciens otages du régime de Macky Sall sympathisaient avec des candidats à l’élection présidentielle annulée, des individus armés de machettes et de gaz lacrymogène ont infiltré la foule pour tenter de saboter la manifestation », lit-on dans communiqué.

« Le FDD condamne vigoureusement ces attaques physiques, notamment contre certains de ses membres, ainsi que cette tentative de sabotage orchestrée par des individus identifiés. Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés. Le FDD engagera des poursuites judiciaires contre les responsables de cette tentative de sabotage préméditée, qui ne nous détournera pas de notre lutte », indique le texte.