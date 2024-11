Modou Lô sur Siteu : «S’il ne recule pas, le combat ne durera pas»

En marge du dernier face à face en Triplex ce jeudi, le roi des Arènes a assuré une victoire nette et éclaire le soir du 24 novembre face à Siteu. « Je me prépare comme d’habitude et il n’y a aucun changement. C’est un combat que je respecte et que je prend très au sérieux mais mon adversaire n’a aucune chance. S’il ne recule pas comme face à Lac 2, le combat ne durera pas. Ses points forts et ses points faibles ne m’intéressent pas. Je me concentre sur moi même et sur ce que j’ai à faire. Le soutien de Yékini à Siteu ? C’est un grand champion à qui je voue un grand respect. C’est quelqu’un que j’ai toujours admiré et aujourd’hui il est sur autre chose que la lutte », a déclaré Modou Lô.