Siteu répond à Modou Lô : « Je suis très fort contre les lutteurs de petite taille»

Très confiant à un quelque jours de son combat face à Modou Lô, Siteu a promis d’arracher la couronne de roi des arènes au soir du 24 novembre. « Je ne vois rien d’autre que la victoire. Le jour j je vais le corriger et le terrasser. Je ne reculerai pas devant lui et je vais l’affronter comme personne ne l’a fait. Je suis très fort contre les lutteurs de petite taille. J’ai balayé Zarco, Papa Sow et Modou Lô sera le suivant (…) Le fait que je n’ai pas voulu attaquer Modou Lô lors des face à face c’est parce qu’on a eu des rapports sains par le passé. Pour rien au monde je ne manquerai de respect à Modou Lô et ma mère me le rappelle souvent. Mais il ne doit pas interpréter mon comportement comme une faiblesse. Au contraire je suis très conscient de l’enjeu de ce combat et je suis sûr que je suis mille fois meilleur que Modou Lô. Le soutien de Yékini ? Il faut le laisser en dehors de ça. C’est mon oncle et son soutien est donc naturel », a lancé le chouchou de Diamaguène.