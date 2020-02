Mody Niang : « Macky doit encore augmenter les prix »

C’est l’activiste Mody Niang, souteneur politique de Ousmane Sonko de Pastef et oncle de pape Alé Niang qui est l’invité de Aïssatou Diop Fall Niang sur le plateau de Face2Face de la TFM…ce chroniqueur connu de la presse revient sur la flambée des prix de l’électricité et des denréers. Pour lui, les sénégalais qui ont réélu Macky Sont les seuls responsables : « Sur la flambée des prix je souhaite qu’il augmente davantage et c’est la faute des sénégalais qui l’ont donné un second mandat. Les jeunes de Nio lank doivent revoir leur démarche »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn