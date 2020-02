Mody Niang : « Sonko est plus instruit que moi »

C’est l’activiste Mody Niang, souteneur politique de Ousmane Sonko de Pastef et oncle de pape Alé Niang qui est l’invité de Aïssatou Diop Fall Niang sur le plateau de Face2Face de la TFM…ce chroniqueur connu de la presse revient sur ses relations avec Ousmane Sonko :

« Je ne fréquente pas Ousmane Sonko et on a de très bonnes relations. Et je n’écris pas les discours de Sonko comme certains le disent. Sonko est plus instruit que moi Et en matière de fiscalité, il est l’un des meilleurs. C’est un garçon en qui on peut faire confiance du fait de sa droiture et de son expérience et il est courageux. Sonko aura 50 ans en 2024 et s’il ne devie pas de son chemin, je le soutiendrais sans condition. J’ai espoir en lui. Cela ne veut pas dire que je suis de son camp. »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn