MOÏSE : TOUT LE MONDE SAUF TOI…par Sophie Dione Ndour

La réalité et les enjeux du moment soumettent une certaine opposition, agonisante, à une volonté de ressusciter le moribond politique exilé à Doha.

Un départ qui a fini par le ranger dans le grand caveau des oubliés politiques de la République.

Quoi de plus normal de voir ses ouailles s’inscrire dans un nouveau stratagème empruntée malheureusement à un novice d’une classe de la maternelle politique.

Entendre ou lire, les propos d’un ancien délinquant reconverti en mercenaire politique devenu désormais la voix autorisée du grand criminel économique et politique, laisse entrevoir une volonté manifeste de jeter l’opprobre sur un des grands commis de l’administration sénégalaise, dont la loyauté et la clairvoyance ont permis au Président de la République de mettre ce pays sur la voie de l’émergence.

Donc cher « rampino-délinquant » tu ne peux créer de malaise entre le Palais et la Place de l’indépendance.

Pour des raisons toutes faites: quel crédit donnerai je à un jeune inconnu qui s’est fait connaître indécemment comme un insulteur de la justice sénégalaise dans son entièreté.

Pour ceux qui ne te connaissent pas tu n’es qu’un lamentable repris de justice reconverti en un misérable jeune comédien politicien aux talents de tartuffe et aux ralents d’usurpateur professionnel qui demeure dans une éternelle fiction politique .Tentant vaille que vaille à décrypter à sa manière et au profit de son réalisateur : L’EXILÉ de Doha, le langage diplomatique.

Une transcription qu’il veut ramener à une lecture simpliste et triste qui remet en cause une décision judiciaire qui a fini par établir la culpabilité avérée et formelle de son moribond de mentor politique qu’un pater tente de replacer sur le marché politique.

Il est intéressant et pathétique à la fois, de voir, un jeune dépourvu de toute crédibilité politique civique et juridique, dont on ne connaît ni géographiquement ni socialement des origines sénégalaises décrédibiliser d’abord la justice sénégalaise qu’il dit « a foutu le camp depuis fort longtemps ». Et instantanément insulter un Grand pionner de l’administration qui n’a pas fini de démontrer toute sa connaissance de l’administration centrale.

Pour ta culture générale Rampino le Ministre AMADOU BA est un enfant de la République, un Agent de l’État affirmé et confirmé ancien pensionnaire de L’ENA dont sûrement la devanture de la porte est méconnue de ton mentor qui a toujours existé sous couvert d’un papa politique et que la justice de notre pays a reconnu être le plus grand criminel économique de la nation:

en conclusion un grand bandit économique peint désormais comme le »Rocancourt Sénégalais « .

Tel un rapace ce jeune garçon dont les origines ne sont sûrement sénégalaises dans un texte malencontreusement écrit au profit de l’exilé de Doha ,remet en cause la diplomatie sénégalaise.

Juste te préciser que cette diplomatie ne cessera de rayonner de par sa pertinence ses figures emblématiques son impartialité et sa crédibilité » gage de notre souveraineté internationale ».

Je retiendrai en somme que ce jeune dans ses habits de politiciens sans base affective connue, sans morale politique et tel un rat affolé en cage et en attente d’un test politique cliniquement guérissable afin de remettre son moribond de mentor sur orbite, a essayé dans un texte dilatoire et sur fonds de commerce propre pervertit les propos de l’administration diplomatique.

Il est donc primordial et nécessaire de rappeler à l’opinion publique que la seule voix autorisée à prendre des engagements sur la scène diplomatie reste et demeure le Chef de la diplomatie sénégalaise en conformité avec la législation interne existante.

A moins que le jeune Rampino revient dans son passé d’usurpateur tel un politicien clochard pour subtiliser un badge de diplomate afin de décortiquer à sa convenance et en faveur de l’exilé de Doha un Communiqué du ministère de la diplomatie.

Pour finir que le ministre Amadou Ba ne se mue derrière aucune ambition cachée ou inavouée.

Son seul objectif est de rendre visible la travail et la vision titanesque du Chef de l’État..

Sophie Dione Ndour Responsable Apr Parcelles Assainies