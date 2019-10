Bignona : Le PPDC et la SODAGRI en visite dans les parcelles rizicoles de l’entente de Diouloulou

Encadrée par le service de l’agriculture, le PPDC et maintenant par la SODAGRI, l’entente de Diouloulou, spécialisée dans la production de riz, continue de faire de grande performance dans ce domaine et ce, malgré les changements climatiques. Pape Arona Diedhiou, Président de l’Entente de Diouloulou a indiqué que les producteurs constituent la vitrine de son organisation avant d’ajouter que leur mission est d’œuvrer pour une autosuffisance en riz en Casamance et dans le reste du pays.

Les bonnes pratiques enseignées aux producteurs ont permis à ces derniers d’être plus performants et d’agrandir les surface emblavées ce qui va avoir des répercussions sur les productions. Cependant, les agriculteurs sollicitent plus de moyens pour entrer dans la modernité et faire des productions de qualités. Ils peuvent alors compter sur l’accompagnement de la SODAGRI, le service départemental du développement rural ou encore du PPDC, des partenaires certains pour l’atteinte des objectifs en matière d’autosuffisance en riz.

La visite conjointe organisée dans les vallées de kabiline, kataba et koulobori entre autres a permis au PPDC, la SDDR, la SODAGRI et l’entente de Diouloulou de constater une bonne évolution des cultures et les techniciens et les producteurs sont optimistes pour la suite surtout avec la pluie qui prolonge encore au Sud du pays.

L.BADIANE pour xibaaru.sn