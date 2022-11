Mondial 2022 : El Hadj Mansour Mbaye galvanise les Lions

Les Lions du Sénégal, qui doivent débuter le tournoi du Mondial, lundi prochain, sont galvanisés par El Hadj Mansour Mbaye. Le Président des communicateurs traditionnels, dans une intervention vidéo, dope l’enthousiasme des footballeurs sénégalais déjà au Qatar, et qui seront face aux Pays-Bas, lundi prochain.

Selon El Hadj Mansour Mbaye repris par Senego, ce match est important à plus d’un titre pour les protégés de Aliou Cissé, qui doivent jouer sur deux registres, et pour Sadio Mané, et pour les 17 millions de Sénégalais qui retiennent leur souffle.

El Hadj Mansour Mbaye plonge dans le passé et évoque ce sentiment de dignité, de fierté légitime, amour-propre incarnés par des légendes de footballeurs et de clubs sénégalais au grand bonheur du peuple.

Un legs de ce Sénégal d’hier, avance-t-il, de courage et de dignité, perpétué aujourd’hui par Sadio Mané et coéquipiers, qui ont fini de remporter la Can et de filer tout droit à la Coupe du Monde.

« Vous les avez réalisés, c’est héroïque. Et maintenant, pourquoi pas aller en demi-finale mondiale… », prédit le patriarche. Le Président des communicateurs traditionnels, dans ses prières, a aussi souhaité un prompt rétablissement à Sadio Mané, blessé et resté en Allemagne pour des examens complémentaires.