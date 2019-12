Monica Bellucci est méconnaissable (Regardez)

Monica Bellucci vient de surprendre les internautes. Alors que l’actrice affichait depuis plusieurs mois un carré, elle a dévoilé une photo de son nouveau look capillaire qui la rend tout simplement méconnaissable. Non Stop People vous en dit plus.

Du haut de ses 55 ans, Monica Bellucci aime surprendre ses fans. Depuis plusieurs mois, l’actrice italienne affichait un carré que les internautes avaient validé. Mais en cette fin d’année 2019, Monica Bellucci a été prise d’une envie de changement. Sur son compte Instagram, l’actrice a dévoilé sa toute nouvelle coupe de cheveux, une coupe à la garçonne : « Profitez bien de cette période de vacances”, a écrit Monica Bellucci en guise de légende au cliché, un portrait d’elle. Face à ce nouveau look, les internautes ont été nombreux à réagir, couvrant de compliments l’ancienne compagne de Vincent Cassel : « Superbe comme d’habitude », « Vous êtes magnifique », « Éblouissante », « Cheveux longs, cheveux courts, cheveux rasés, vous êtes parfaites ».

Une coupe à la garçonne pour l’actrice

Des commentaires qui devraient ravir Monica Bellucci, alors que cette dernière ne semble pas souffrir des années qui passent. Toujours aussi superbe, Monica Bellucci avait ravi ses fans il y a quelques années en révélant ne pas vouloir succomber à l’appel de la chirurgie esthétique pour garder l’illusion d’être jeune : « Je vois que j’ai des rides, autour des yeux, partout. Il y a dix ans, je ne les avais pas. Je vois mon visage qui a changé à l’écran. Je regarde ça avec compassion. Je ne me dis pas ‘oh mon Dieu, c’est monstrueux’. Me voir en femme mûre ne me dérange pas. Il faut faire ce qui nous fait du bien. La chirurgie plastique est là. Si ça nous rend heureux, pourquoi ne pas le faire ? », avait-elle confié à l’AFP.