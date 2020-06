Monsieur Modou Fall, une compétence au service du progrès…Par Mamadou DIALLO

Monsieur Modou Fall, une compétence au service du progrès.

Un célèbre mathématicien guinéen du nom de Mouctar Keita disait en ces termes « quand la formation requise est en adéquation avec l’emploi obtenu, la compétence sera au service du progrès. ». Cette belle assertion, cadre bien avec le parcours exceptionnel d’un homme multidimensionnel dont le courage et l’abnégation, témoignent avec force, son engagement à cultiver la perfection. Monsieur Modou Fall, ingénieur informaticien chevronné, a réussi avec brio à surmonter les nombreux défis qui se sont dressés sur son passage à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Son dévouement et sa polyvalence ont, à coup sûr, participé à sa désignation à la tête de la Direction de l’emploi dont il gère, par des solutions innovantes et adaptées, avec beaucoup d’efficacité. On trouvera dans ce portrait que tente de dessiner un ami et un collaborateur, une description équanime d’un homme sensible à la demande sociale relative à l’employabilité des jeunes mais aussi et surtout une personnalité politique pleine de valeurs.

Monsieur Modou Fall a fait ses études primaires et secondaires dans la capitale du Baol. Jeune bachelier, il a intégré l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) où il nourrit une passion pour les sciences de façon générale et la physique-chimie en particulier. C’est ainsi qu’il a obtenu en 1999 le Diplôme Universitaire d’Enseignement Supérieur (DUES 2). Sa formation à la Faculté des Sciences et Techniques s’est poursuivie jusqu’à l’obtention d’un DEA en Informatique, option RÉSEAUX et TÉLÉCOMS. Ce spécialiste de l’informatique ne s’est pas arrêté en si bon chemin, car ayant très tôt compris l’enjeu des diplômes et de la qualification, dans un monde de plus en plus compétitif où «la contribution des nouvelles technologies d’information et de communication aux processus de développement et aux dynamiques territoriales est aujourd’hui au centre de nombreux débats, tant au regard de la maitrise de l’information que de la réduction des distances spatiales qu’elle autoriserait.». C’est justement ce qui l’a conduit au Nigéria, en Afrique du Sud et en Suisse avec l’obtention d’un Master International en Système d’Enseignement à distance (MIEL) à l’Institut Universitaire Kurt Bosch (Suisse) en 2008. Toujours dans cette quête du savoir, son ambition de prôner l’excellence lui a valu récemment une certification HCNA Huawei en février 2019.

Ce parcours académique témoigne en toute logique cette expérience professionnelle très riche qui constitue aujourd’hui un référent important de la recherche et de l’action. En effet, l’expérience constitue l’une des clés de compréhension des rapports d’emploi et de formation et renvoie à des enjeux actuels aussi bien théoriques que sociaux. En effet, ce natif de Diourbel a très tôt intégré le monde professionnel et réussi à façonner son image à travers des centaines de communications dans les rencontres internationales telles que Globelics 2009, Colloque panafricain sur les Logiciels Libres, les Safaris de NetAcad, etc. Il a été le concepteur du blog www.migrationsenegal.com ou www.migrantsafrique.com sur la migration et l’actualité sur les migrants. Il a eu à participer aux ateliers de développement de la plateforme d’enseignement à distance KEWL nextGen sous PHP et MYSQL qui se sont déroulés à Cap Town en Afrique du Sud.

Meilleur instructeur CCNA Security en 2016 et 2017 puis meilleur instructeur des académies Cisco de l’Afrique de l’Ouest et du Centre francophone en 2008, voilà autant de distinctions qui ont accompagné son parcours académique. Ingénieur en Informatique et Formateur Réseau et Sécurité de données à l’Ucad depuis 2002, il a été depuis 2007, l’Administrateur de l’Académie Cisco de l’Ucad. Sa compétence et sa rigueur ont fini par le hisser au rang de Coordonnateur du Département des Ressources Technologiques et Pédagogiques DISI UCAD et Chef de Division Formation et Enseignement à distance.

Par ailleurs, ces activités professionnelles n’enlèvent en rien son engagement politique et citoyen. En effet, ce bilingue qui manie aussi bien la langue de Molière que l’anglais, séduit par son éloquence et sa prise de position. Président du Parti politique Rassemblement pour la Vérité Degg moo woor, sa courtoisie politique et sa constance dans ses prises de position, sont à coup sûr, les clés de sa réussite politique. Très proche de sa base politique (Keur Cheikh Ibra Fall), son fief naturel à Diourbel, il a réussi à gagner de la sympathie des diourbelois, d’ici et de la diaspora. Une fierté pour Diourbel, Monsieur Modou Fall, communément appelé Pape Modou, reste sans doute l’un des fils du Baol, sur qui on peut compter pour hisser le flambeau à la plus haute marche du podium, au côté de son Mentor, Monsieur Dame Diop, le géant du Baol, qui incarne la politique de l’action à l’état pur. D’ailleurs, un célèbre Homme d’affaires et Industriel du nom de Henry Ford résume bien cette interaction en ces termes : « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite. »

Bon vent à la Direction de l’Emploi et que cette nomination marque le début de votre ascension politique.

Monsieur Mamadou DIALLO

Juriste spécialisé en Droit des Affaires et en Droits humains.

Doctorant à l’université cheikh Anta Diop de Dakar.