Moundiaye Cissé : « Le beau-frère du président ne doit pas être dans la gestion du… »

Moundiaye Cissé, Directeur exécutive de l’ONG3D, membre de la société civile, est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall. Pour Mr Cissé, le beau-frère du président n’avait rien à faire dans la gestion du force covid-19

« Le président doit exclure sa famille dans la gestion du COVID-19. Le Président doit rectifier le tir car il devait exclure sa famille dans la gestion. Il y a un manque de confiance a l’endroit de son beau-frère Mansour Faye et ce dernier n’était pas le meilleur profil. Il ne devrait pas impliquer son beau-frère dans le comité même si on sait que les textes le permettent. Le Président a du pain sur la planche et qu’il enlève les membres de sa famille. In doit partir avec un esprit tranquille donc il doit rectifier beaucoup de choses.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn