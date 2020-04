Moundiaye Cissé : « J’ai confiance au général mais j’ai peur de la taille du Comité de suivi »

Moundiaye Cissé, Directeur exécutive de l’ONG3D, membre de la société civile, est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall. Il est revenu sur la mise en place par le président Macky Sall du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les Effets du COVID-19 (FORCE COVID-19) dirigé par le Général François Ndiaye :

« Je ne crois pas à l’efficacité du comité sur le comité de suivi du Fonds FORCE COVID-19 dirigé par le Général François Ndiaye, je fais partie de ceux qui ont été reçu par le Président de la République. Dans nos discussions, je lui ai proposé la mise en place d’un comité qui aura en charge de gérer ce fonds. Une sorte de mécanisme capable de gérer cela. Si tout le monde vous propose des avis pour cause de pandémie, on devait appeler des gens pour demander leur avis car notre préoccupation était de mettre l’accent sur la transparence. Les Ministères de la Santé et de l’Équité ne devraient pas partie du comité car on ne peut pas être jugé et parti. Il y a un décalage entre la vision du Président et ceux qui s’exécutent. 7 membres suffisaient pour gérer le comité. Car la pléthore de membres favorise une guerre d’intérêt. On a une administration compétente qui avaient leur place dans le comité pour plus d’efficacité. Les députés doivent être du côté du peuple. Un membre de la société civile ou des syndicats devaient faire partie de ce comité. On a proposé Omar Diop et Alassane Seck de par leur compétence. J’ai un peu peur de la taille du comité mais j’ai confiance au Général »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn