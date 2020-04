Lutte…Alioune Sarr dénonce le comportement de Yékini

Docteur Alioune Sarr, Président du GNG ( Comité National de Gestion) de lutte parle enfin de la démission de Yékini et des vagues de dénonciations au sein de la lutte :

« il n’y a jamais eu de front au CNG, et je préfère plutôt parler de mission et tant que ceux qui ont confiance en moi me le renouvelleront personne ne peut me détourner de ma mission. Ce sont des gens qui ont un problème avec un règlement. Sur le cas de Yekini qui a démissionné, Alioune Sarr dit rester sur les principes en état le pilote d’une embarcation. Sur la démission de Yahya Diop, le patron de la lutte dénonce le manque d’élégance du champion. Alioune Sarr se dédouane d’avoir suspendu les arbitres en se rabattant sur la commission de règlements et discipline qui a la légitimité de se réunir et de prendre des décisions.

C’est le président de la commission qui a lu les conclusions devant l’arbitre qui avait 72 heures pour interjeter un appel.

Alhamdoulilah je suis sénégalais, on nous tue mais on ne me déshonore pas. Ceux qui connaissent la lutte, savent que Alioune Sarr n’a pas d’intérêt dans la lutte. Tant que j’ai la confiance de mes autorités, je resterais. Le jour où je me rendrais compte de mon incompétence, je resterais toujours tout en sachant qu’un jour je partirais par la décision d’un Ministre ou par la volonté divine. Après 26 ans de règne à la tête du CNG je continuerai ma mission. »