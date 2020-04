Moundiaye Cissé : « on doit renforcer les moyens du ministère de la santé »

Moundiaye Cissé, Directeur exécutive de l’ONG3D, membre de la société civile, est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall. Pour Moundiaye Cissé, le gouvernement ferait mieux d’injecter les fonds pour le relèvement du plateau technique de la santé : « La priorité de l’information devrait revenir au Sénégal car la crise se passe ici. On devrait plutôt faire confiance à la communication du ministère de la santé qui gère bien la communication. On doit renforcer les moyens du Ministère de la santé. Ce qu’on dépense dans les évaluations sanitaires est énorme. Il faut relever les plateaux techniques de nos hôpitaux car nous avons des médecins compétents. Je pense que si on gère les cas communautaires, on peut lever le couvre-feu

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn