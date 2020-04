Moundiaye Cissé : « Le président doit recevoir l’opposition chaque année »

Moundiaye Cissé, Directeur exécutive de l’ONG3D, membre de la société civile, est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall. Pour Moundiaye Cissé, le président doit se concerter avec l’opposition au moins une fois par an…

« Le président doit faire appel à l’opposition chaque 3 Avril pour échanger avec eux sur la marche du pays, ce qui est plus efficace encore une fois que le dialogue et coûte moins cher. Il faut reconnaître que les opposants sont des républicains. Le président a l’honneur d’avoir le consensus autour de la crise. Il doit instaurer chaque année, un jour pour recevoir l’opposition et le jour du 4 avril pour recevoir les autres composantes de la société. Son discours du 3 avril est un discours républicain, alors il doit recevoir les opposants et la société civile et non créer un dialogue aussi coûteux »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn