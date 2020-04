Moundiaye Cissé : « on n’a pas de salaire à l’ARMP »

Moundiaye Cissé, Directeur exécutive de l’ONG3D, membre de la société civile, est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall. Le directeur de l’ONG nommé membre de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) dit ne pas avoir de salaire de ladite autorité de régulation : « On n’a pas de salaire à l’Armp, on a des indemnités de session. Je compte distribuer mes indemnités aux mosquées et aux populations démunies. Birahim Seck a toujours continué une liberté d’espoir même quand il siège à l’Armp. La Commission électorale nationale autonome (CENA) fait preuve de transparence et d’efficacité avec l’implication de la société civile. Dans tous les secteurs il y a des bons et des mauvais même dans la presse, il existe. On doit toujours choisir des gens qui n’ont pas un problème d’argent.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn