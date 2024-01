Moundiaye Cissé s’oppose à la tenue d’un énième dialogue

Dans un entretien avec le journal « Point Actu », Moundiaye Cissé s’est opposé à la tenue d’un énième dialogue, estimant qu’on ne change pas les règles en cours de jeu.

«Un énième Dialogue avant ce scrutin, consisterait à vouloir changer les règles du jeu pendant le jeu. Or, on ne change pas les règles du jeu pendant le jeu. Par contre, un dialogue de réconciliation des Sénégalais, est plus que nécessaire après les élections. Il s’agira pour le Président élu d’appeler au dialogue, au lendemain de son élection, pour apporter les réformes nécessaires à la consolidation de notre démocratie et de notre État de droit», a déclaré Moundiaye Cissé.