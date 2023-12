Comment Moussa Diop s’est fait piéger par sa source…une affaire d’argent

Moussa Diop est certes un avocat médiocre qui ne gagne pas de procès en France mais aussi il est un piètre homme d’affaires qui ne vérifie pas la qualité des marchandises. Il avait bien négocié avec sa source sur les documents des ventes d’armes aux Eaux et forêts. Quand il les a balancés, l’Etat n’a pipé aucun mot et a répondu par des communiqués. Mais pour cette histoire de diamants, Moussa Diop n’a pas bien vérifié la qualité des documents mis à sa disposition, tellement il était pressé de faire le scoop et le buzz…Malheureusement tout était faux. La source l’a piégé.

Comme de nombreux de ses pairs opposants, Me Moussa Diop montre à quel point il peut être nul et médiocre. Me Moussa Diop est pourtant un avocat. Il connait les artifices du métier. Mais, il sait prêter le flanc. Qu’est-ce qui a poussé Me Moussa Diop au point de faire sa sortie pour accuser le Président de la République du Sénégal, Aly Ngouille Ndiaye à l’époque ministre des Mines comme étant ceux qui octroyaient des contrats en toute illégalité au groupe Mimran pour l’exploitation d’une mine de diamants dans le Nord du Sénégal.

Me Moussa Diop, du temps des films westerns, se seraient entendus qualifiés par les Indiens d’avoir la langue fourchue. Sur quoi se fonde-t-il pour accuser le Chef de l’Etat Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye et le Groupe Mimran de deal sur le dos du peuple sénégalais pour l’exploitation d’une mine de diamants découverte dans le Nord du Sénégal ? Me Moussa Diop, a cette fois-ci, poussé le bouchon trop loin.

Il avait fait des révélations avant ce contrat sur une prétendue exploitation de mines de diamant dans le nord du Sénégal. Me Diop qui a fait des révélations sur le contrat d’armement de 45 milliards FCFA concernant les Eaux et Forêts, était devenu le héros d’un moment. Seulement Me Diop comme s’il s’était senti pousser des ailes a cru devoir diffamer le Chef de l’Etat Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye, candidat comme lui à l’élection présidentielle ainsi que le groupe Mimran.

Tout le monde considère que Me Moussa Diop est un homme qui aime faire le buzz. Me Moussa Diop parle trop. Il bavarde. Comment peut-il sortir qu’il existe un contrat d’exploitation d’une mine de diamants dans le Nord du Sénégal signé des mains du Président de la République Macky Sall en faveur du Groupe Mimran ? Me Moussa Diop fait non seulement preuve de légèreté mais également de malhonnêteté à travers ses accusations.

Tout le monde sait qu’il n’existe pas de découverte de mines de diamant au Sénégal. L’Association des ingénieurs géologues du Sénégal, une organisation très professionnelle est montée au créneau pour démentir et démonter tout ce qui a été tenu par Me Diop. Ces techniciens en la matière soutiennent arguments en la matière qu’il ne peut exister de mines de diamant dans la zone nord compte tenu de l’état géologique des sols.

Me Moussa Diop se voit ainsi rabattre le caquet par des techniciens qui sont à équidistance de la chose politique nationale. Me Moussa Diop a voulu emprunter le même chemin que suivait Ousmane Sonko, toujours prompt à travers des déclarations spectaculaires pour faire des sorties et accuser ainsi de façon fallacieuse des autorités. C’est ce qui a perdu à Ousmane Sonko. Et, c’est le même syndrome qui frappe Me Moussa Diop.

Les opposants le considèrent pourtant comme un homme « très » réseauté du fait de sa domiciliation en France. Il était craint dans le réseau des renseignements et passait pour être un agent « 007 ». Triste sort ! Aujourd’hui, Me Moussa Diop est en prison pour avoir diffusé de fausses nouvelles et d’avoir fait du faux et usage de faux. Comment est-ce que les documents dévoilés par Moussa Diop sont faux ?

Selon une source, « Moussa Diop s’est fait piéger par sa source à qui il doit de l’argent…L’argent qu’il lui devait pour les renseignements sur le contrat d’armement ». La source lui livre des infos sur les armements. Moussa Diop accepte de payer un certain montant.

Malheureusement il ne paye pas les infos et laisse sa source dans le désarroi. La Source se venge et lui livre de faux documents. Une vengeance qui lui vaut son incarcération pour diffusion de fausses nouvelles et faux et usage de faux. Et comme ça, Me Moussa Diop est tombé dans le panneau. Il a voulu faire une sortie spectaculaire pour éclabousser l’Etat du Sénégal, mais voilà qu’il se trouve empêtré dans un puzzle dont il lui sera difficile de s’en sortir.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn