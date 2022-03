Moussa Diop…une autre victime du 3e mandat

Dans son dernière édition consacrée aux «grandes gueules» de la République, limogées pour abus de parole, Le Témoin avait omis de mettre dans le lot, Me Moussa Diop. Une omission qui n’a pas échappé à la perspicacité de nos excellents confrères du plateau matinal de la Sen Tv.

En effet, le mercredi 2 septembre 2020, Macky Sall mettait fin aux fonctions de Me Moussa Diop, alors patron de Dakar Dem Dik (DDD), après six ans de bons et loyaux services. Invité la veille de l’émission « Sen show », Me Moussa Diop avait légitimé le coup d’État des militaires du Comité national pour le salut du peuple (CNSP) contre le Président Ibrahima Boubacar Keita (IBK) du Mali. «Une belle leçon» avait-il plaidé, pour dénoncer le forcing de Alassane Ouattara qui tentait de bénéficier alors d’un troisième mandat.

Un 3e mandat qui est, à ses yeux, partout, un coup d’État constitutionnel. Suffisant pour que le glaive qui s’était abattu sur Sorry Fantamady Kaba et Moustapha Diakhaté, lui soit asséné. Le 3e mandat est décidément un sujet tabou.