Moussa Sow félicite Samba Ndiobene Kâ…le nouveau maire de Dahra

Je remercie tous les investis et les militants qui ont avec abnégation et force travaillé pour que ces résultats soient obtenus. C’est seuls, avec une nouvelle coalition sans ministre et sans député, avec nos propres ressources que nous avons mené cette bataille. Nous en sommes extrêmement fiers et en remercions Allah Le Tout Puissant. Alhamdoulilah.

Je remercie au nom de la coalition tous nos sympathisants, nos familles et nos amis qui nous ont encouragés et soutenus. Nous siégerons avec honneur et privilège au Conseil Municipal et contribuerons sans limite au développement de notre commune.

Vive Dahra!