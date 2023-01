Moussa Sow : « Notre candidat c’est Macky Sall »

Le coordonnateur national du PUMA, Moussa Sow, par ailleurs maire de la commune de Walaldé, est plus que jamais déterminé à porter la candidature du chef de l’Etat, Macky Sall, en 2024. Il l’a fait savoir, ce mercredi, lors d’un grand rassemblement organisé à Walaldé. « Toutes les 22 communes du département de Podor étaient à Walaldé. Il s’agit des jeunes qui font de la politique. Ils m’ont toujours accompagné dans mes activités et ils apprécient le travail que le chef de l’Etat est en train d’effectuer partout dans le pays et qui a eu l’amabilité de confier le Puma à leur leader. Cette activité était une occasion de nous mettre en orbite pour cette 2023 et préparer les élections présidentielles de 2024. Parce qu’il n’y a pas de doute notre candidat c’est Macky Sall », a-t-il déclaré.

Auparavant, Moussa Sow, maire de ladite commune et par ailleurs coordonnateur national du PUMA a procédé à l’inauguration de la radio Walaldé FM, selon Emedia qui donne l’information. S’exprimant à cette occasion, il a fait montre de toute sa satisfaction avant de dire que : « au cours de l’année 2022, nous avons pu à la fois obtenir l’autorisation de l’Artp pour la fréquence 100.0. Et grâce au fond de concours, nous avons pu réaliser ce siège dont nous avons procédé à son inauguration ».

Il a poursuivi que cette radio est aujourd’hui une infrastructure de communication de premier ordre dans l’île à Morphil. C’est une radio d’intégration pour Walaldé et ses environs.