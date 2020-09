Moustapha Diakhaté dénonce l’opération de Com’ de Macky Sall

L’ancien président du groupe parlementaire de Bennoo Bokk Yakaar (Bby), Moustapha Diakhaté ne prend pas au sérieux le chef de l’Etat qui a pris des mesures pour lutter contre les inondations. Moustapha Diakhaté considère la déclaration du Président Macky Sall sur les inondations comme une pure opération de communication.

L’ancien chef de cabinet du Président Sall n’est pas surpris par l’échec du Programme Décennal de Lutte contre les inondations. Pour cause, dit-il, ce programme s’est révélé comme une charrue sans bœufs. A l’en croire, la suppression du ministère de la Restructuration et de l’Aménagement des Zones d’inondation (Mrazi), du ministère délégué à la Restructuration et à la Requalification des banlieues et l’absence de l’Observatoire national sur les inondations, ont été pour beaucoup dans l’échec du plan décennal.

A ces manquements, s’ajoutent, selon M. Diakhaté, la multitude, le dédoublement et le chevauchement de plusieurs structures d’intervention dans le domaine de la lutte contre les inondations. Il fait référence entre autres à la Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture, de l’Aménagement, de la Restructuration des zones d’inondation, de la Fondation Droit à la Ville, du Projet de construction de logements sociaux et de lutte contres les bidonvilles, de l’Office national de prévention des Inondations.

Bref, Moustapha Diakhaté pense que le Sénégal a besoin d’une vision claire et durable et non des stratégies politiciennes de rafistolages pour lutter efficacement contre les inondations. Malheureusement que Diakhaté ne l’a constaté que quand il a quitté le pouvoir …