Moustapha Diakhaté : « Ousmane Sonko : la personnification du mensonge »

Choquants, mensongers et honteux le sont les propos d’Ousmane Sonko sur les Coalitions de l’opposition. Les mensonges d’Ousmane Ndiakhoum à propos des Coalitions de l’opposition sont indignes et inacceptables.

Hélas, rien de surprenant quand Ousmane Sonko ment. Il ne sait que mentir. Ousmane Sonko a toujours menti aux Sénégalais. Ousmane Sonko a menti sur le détournement de 94 milliards. Ousmane Sonko a menti aux Sénégalais lorsqu’il disait connaître la banque où sont placés les 46 milliards détournés par Mamour Diallo.

Ousmane Sonko a menti aux Sénégalais lorsqu’il disait s’être rendu au Salon de massage de confort pour des raisons thérapeutiques. Ousmane Sonko a menti aux Sénégalais lorsqu’il disait être victime d’un complot ourdi par l’Etat dans l’affaire Adji Sarr.

Ousmane Sonko a menti aux Sénégalais lorsqu’il accusait l’armée sénégalaise d’être dans le complot alors qu’elle ne faisait que libérer les villages de casamançais occupés par les criminels du Mfdc. Ousmane Sonko a menti aux Sénégalais lorsqu’il affirmait que l’armée bombardait la Casamance pour empêcher au peuple cassçais de le soutenir lors des événements de mars 2021.

Ousmane Sonko, le chef de file du Pastef, s’est discrédité encore plus en mentant sur les rapports entre les autres Coalitions de l’opposition et le Président Macky Sall. Ousmane Sonko c’est l’outrance, c’est la haine, c’est le mensonge à l’infini.

C’est une énormité de penser que les Coalitions Aar Sénégal, Bokk Gis Gis Liggeey, pour ne citer que celles-là, puissent vendre leur âme au point d’être les chevaux de Troie de Macky Sall qu’ils combattent. Ousmane Sonko est un menteur qui sait qu’il ment. Ousmane SONKO c’est le naufrage moral.

On dirait de SONKO qu’il est un menteur qui ne sait faire qu’un seul geste, celui de mentir. Et qu’il a tellement menti qu’il ne peut plus dire la vérité. Cette descente aux enfers a été rendue possible par le fait, qu’en réalité, SONKO n’a construit son profil d’image d’antisystème que sur du mensonge et de la supercherie.

Issu de l’aristocratie d’Etat qu’il n’a jamais combattue de l’intérieur quant il y était, Sonko ne peut pas être, en vérité, que le porte étendard de pacotille de antisystème. Le Cheikhantaïste Dr Diallo DIOP, le paléo maoïste Madièye Mbodj , l’ancien Monsieur Propre Mody NIANG sans oublier les autres trompés de la sonkonie comme Boubacar Boris Diop apprendront, à leur dépens, que pour la rupture, pour éradiquer le système, Sonko n’est pas la solution.

Ousmane Sonko est une partie prenante du système. Pire c’est une supercherie, une contrefaçon, une pâle copie de la lutte contre SYSTEME qu’il prétend combattre.

Liberté, Démocratie, Fraternité

Vive le Sénégal !

Vive la République !

Moustapha Diakhaté