Moustapha Diakhaté: « Si Macky Sall amnistie Sonko et Cie… »

L’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY) n’est pas d’accord sur la question d’amnistie en faveur d’Ousmane Sonko et Cie. Pour Moustapha Diakhaté, ce serait un « précédent très dangereux ». «Pierre Goudiaby Atépa et Alioune Tine, qui ont pris fait et cause pour le maire de Ziguinchor pour des raisons ethno-régionalistes, se présentent comme des médiateurs. Or dans les affaires d’Ousmane Sonko, Macky Sall n’y est pour rien. Ce sont des affaires privées qu’il avait avec Adji Sarr et Mame Mbaye Niang. Il les a malheureusement politisés, internationalisés pour détruire notre pays », a-t-il soutenu, ce mardi 13 février, sur la Rfm.

A son avis, « Macky Sall se tirerait une balle dans le pied en discutant et en cherchant à amnistier les faits qui sont reprochés à Sonko ». Lesquels sont des faits indéniables, selon lui. Moustapha Diakhaté de préciser : « Je lui déconseille d’aller dans ce sens-là parce que c’est extrêmement grave. Il n’y a plus de problèmes dans le pays depuis qu’on a arrêté l’ancien inspecteur des Impôts et Domaines. Les Sénégalais vaquent à leurs occupations, les institutions fonctionnent. Ce sont des éléments de langage qui sont élaborés pour vendre véritablement une chose qui est inacceptable.

Avant de poursuivre dans ses propos repris par Seneweb : « C’est-à-dire amnistier les faits qui sont reprochés à Ousmane Sonko, le gracier pour le ramener dans le jeu politique et démocratique alors que les politiques d’Ousmane Sonko sont eux même sortis du cercle républicain et démocratique par leur attitude envers le Sénégal et à la démocratie